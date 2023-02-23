Алексей Петров
Место рожденияБорискино, 422883, Россия
Дата рожденияДо 1865
Дата смертиДо 1907
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Борискино, 422883, Россия
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Агапия Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Село Борискино, Алькеевский район, Республика Татарстан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
До 1907