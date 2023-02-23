Алексей Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Петров

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Место рождения

Борискино, 422883, Россия

Дата рождения

До 1865

Дата смерти

До 1907

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Борискино, 422883, Россия
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Агапия Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Село Борискино, Алькеевский район, Республика Татарстан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
До 1907
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