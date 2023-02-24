(Капканова) Агапия Алексеевна
Место рожденияСело Борискино, Алькеевский район, Республика Татарстан
Дата рождения1883
Дата смерти1958
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Алексей Петров
Мать: не указана
Село Борискино, Алькеевский район, Республика Татарстан
Бракосочетание
23.02.1907
Матаки
Рождение ребёнка
09.12.1907
Отец ребёнка: Капканов Пётр Ермолаевич
Тяжбердино, Алькеевский район, Татарстан
Рождение ребёнка
14.03.1909
Сын: Капканов Алексей Петрович
Отец ребёнка: Капканов Пётр Ермолаевич
Тяжбердино, Алькеевский район, Татарстан
Рождение ребёнка
12.09.1910
Сын: Капканов Александр Петрович
Отец ребёнка: Капканов Пётр Ермолаевич
Тяжбердино, Алькеевский район, Татарстан
Рождение ребёнка
01.01.1912
Дочь: Нина Петровна
Отец ребёнка: Капканов Пётр Ермолаевич
Тяжбердино, Алькеевский район, Татарстан
Рождение ребёнка
15.11.1914
Отец ребёнка: Капканов Пётр Ермолаевич
Тяжбердино, Алькеевский район, Татарстан
Смерть
1958