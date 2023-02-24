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(Капканова) Агапия Алексеевна

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Место рождения

Село Борискино, Алькеевский район, Республика Татарстан

Дата рождения

1883

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Алексей Петров

Мать: не указана

Село Борискино, Алькеевский район, Республика Татарстан
Бракосочетание
23.02.1907

Муж: Капканов Пётр Ермолаевич

Матаки
Рождение ребёнка
09.12.1907

Сын: Капканов Павел Петрович

Отец ребёнка: Капканов Пётр Ермолаевич

Тяжбердино, Алькеевский район, Татарстан
Рождение ребёнка
14.03.1909

Сын: Капканов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Капканов Пётр Ермолаевич

Тяжбердино, Алькеевский район, Татарстан
Рождение ребёнка
12.09.1910

Сын: Капканов Александр Петрович

Отец ребёнка: Капканов Пётр Ермолаевич

Тяжбердино, Алькеевский район, Татарстан
Рождение ребёнка
01.01.1912

Дочь: Нина Петровна

Отец ребёнка: Капканов Пётр Ермолаевич

Тяжбердино, Алькеевский район, Татарстан
Рождение ребёнка
15.11.1914

Сын: Капканов Роман Петрович

Отец ребёнка: Капканов Пётр Ермолаевич

Тяжбердино, Алькеевский район, Татарстан
Смерть
1958
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