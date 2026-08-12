Скупская (Завадская) Иоганна Блажиевна
женский, родилась 1826
умерла 05.09.1885, Савинцы, Хмельницька область
МатьЗавадская (Кульчицкая) Катаржина ЯновнаНеизвестно г.р.
ОтецЗавадский БлажейНеизвестно г.р.
Супруги
Скупский Антон1822 г.р.
Дети
Скупский Карл Антонович1852 г.р.
Скупский ЮзефОколо 1854 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Бракосочетание
01.02.1848 ст.
Муж: Скупский Антон
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Скупский Антон
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Скупский Юзеф
Отец ребёнка: Скупский Антон
Смерть
05.09.1885