Скупская (Завадская) Иоганна Блажиевна 1826 — найти родственников по фамилии на Familio

Скупская (Завадская) Иоганна Блажиевна

Автор
ВТ
Третьяк В.

женский, родилась 1826

умерла 05.09.1885, Савинцы, Хмельницька область

Мать
Завадская (Кульчицкая) Катаржина ЯновнаНеизвестно г.р.
Отец
Завадский БлажейНеизвестно г.р.
Супруги
Скупский Антон1822 г.р.
Дети
Скупский Карл Антонович1852 г.р.
Скупский ЮзефОколо 1854 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Завадский Блажей

Мать: Завадская (Кульчицкая) Катаржина Яновна

Бракосочетание
01.02.1848 ст.

Муж: Скупский Антон

Рождение ребёнка
1852

Сын: Скупский Карл Антонович

Отец ребёнка: Скупский Антон

Савинцы, Хмельницька область

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Скупский Юзеф

Отец ребёнка: Скупский Антон

Савинцы, Хмельницька область

Смерть
05.09.1885
Савинцы, Хмельницька область

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