Скупский Юзеф Около 1854 — найти родственников по фамилии на Familio

Скупский Юзеф

Автор
ВТ
Третьяк В.

мужской, родился Около 1854, Савинцы, Хмельницька область

умер Неизвестно

Мать
Скупская (Завадская) Иоганна Блажиевна1826 г.р.
Отец
Скупский Антон1822 г.р.
Супруги
Скупская ДеонизияНеизвестно г.р.
Дети
Радецкая (Скупская) Антонина Иосифовна22.06.1881 ст. г.р.
Скупская Гелена Иосифовна26.02.1887 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Скупский Антон

Мать: Скупская (Завадская) Иоганна Блажиевна

Савинцы, Хмельницька область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скупская Деонизия

Рождение ребёнка
22.06.1881 ст.

Дочь: Радецкая (Скупская) Антонина Иосифовна

Мать ребёнка: Скупская Деонизия

Савинцы, Хмельницька область

Рождение ребёнка
26.02.1887 ст.

Дочь: Скупская Гелена Иосифовна

Мать ребёнка: Скупская Деонизия

Савинцы, Хмельницька область

Рождение ребёнка
29.01.1894 ст.

Дочь: Скупская Юлия Иосифовна

Мать ребёнка: Скупская Деонизия

Савинцы, Хмельницька область

Смерть
Неизвестно

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