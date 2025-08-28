Скупский Юзеф
мужской, родился Около 1854, Савинцы, Хмельницька область
умер Неизвестно
МатьСкупская (Завадская) Иоганна Блажиевна1826 г.р.
ОтецСкупский Антон1822 г.р.
Супруги
Скупская ДеонизияНеизвестно г.р.
Дети
Радецкая (Скупская) Антонина Иосифовна22.06.1881 ст. г.р.
Скупская Гелена Иосифовна26.02.1887 ст. г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скупская Деонизия
Рождение ребёнка
22.06.1881 ст.
Дочь: Радецкая (Скупская) Антонина Иосифовна
Мать ребёнка: Скупская Деонизия
Рождение ребёнка
26.02.1887 ст.
Дочь: Скупская Гелена Иосифовна
Мать ребёнка: Скупская Деонизия
Рождение ребёнка
29.01.1894 ст.
Дочь: Скупская Юлия Иосифовна
Мать ребёнка: Скупская Деонизия
Смерть
Неизвестно