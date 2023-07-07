Картмазова (Лаврова) Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1753
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Картмазов Иван Фролович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Картмазов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Картмазов Иван Фролович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Катрмазов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Картмазов Иван Фролович
Смерть
Неизвестно