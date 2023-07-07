Картмазова (Лаврова) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Картмазова (Лаврова) Евдокия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1753

Муж: Картмазов Иван Фролович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Картмазов Иван Иванович

Отец ребёнка: Картмазов Иван Фролович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Картмазов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Картмазов Иван Фролович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катрмазов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Картмазов Иван Фролович

Смерть
Неизвестно
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