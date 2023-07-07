Картмазов Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Картмазов Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Картмазов Иван Фролович

Мать: Картмазова Евдокия Григорьевна

Бракосочетание
1787

Жена: Картмазова Надежда Семеновна

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Редихина Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Картмазова Надежда Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Картмазова Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Картмазова Надежда Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фон Берг Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Картмазова Надежда Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Картмазова Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Картмазова Надежда Семеновна

Смерть
Неизвестно
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