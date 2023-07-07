Картмазов Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
1787
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Редихина Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Картмазова Надежда Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Картмазова Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Картмазова Надежда Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фон Берг Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Картмазова Надежда Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Картмазова Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Картмазова Надежда Семеновна
Смерть
Неизвестно