Картмазов Иван Фролович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКартмазов Иван Фролович

Картмазов Иван Фролович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1753

Жена: Картмазова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Картмазов Иван Иванович

Мать ребёнка: Картмазова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Картмазов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Картмазова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катрмазов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Картмазова Евдокия Григорьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close