Картмазов Иван Фролович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1753
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Картмазова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Картмазов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Картмазова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Катрмазов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Картмазова Евдокия Григорьевна
Смерть
Неизвестно