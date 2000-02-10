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Костенко Петр Ильич

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Место рождения

Кустанайская обл., Мендыгаринский р-н, Колисинский с/с, с. Белояровка

Дата рождения

10.07.1923

Дата смерти

10.02.2000

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1923

Отец: Костенко Илья

Мать: Костенко Анастасия

Кустанайская обл., Мендыгаринский р-н, Колисинский с/с, с. Белояровка
До войны закончил 7 классов.
Призыв на военную службу
?.03.1942
Казахстан, Кустанайская обл., Федоровский р-н, п. Банновка.
Направлен на учебу в Калининское военное училище химической защиты. После окончания училища в мае 1943 года направляется на фронт в Ленинградский военный округ, где находился до января 1946 года.
Награда
1945
В 1945 году награжден медалью "За победу над Германией" и медалью Маршала Советского Союза Жукова Г.К.
Военная служба
?.10.1946
уволен в запас
Военная награда
06.04.1985
Казахстан, Кустанайская обл., Федоровский р-н, п. Банновка.
Орден Отечественной войны II степени
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костенко Зинаида Григорьевна

Смерть
10.02.2000
Казахстан, Кустанайская обл., Федоровский р-н, п. Банновка.
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