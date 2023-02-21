Алимова Александра Ивановна (?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алимов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Лубинец Петр Александрович
Отец ребёнка: Лубенец Александр Никонорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лубинец Григорий Александрович
Отец ребёнка: Лубенец Александр Никонорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лубинец Василий Александрович
Отец ребёнка: Лубенец Александр Никонорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лубинец Анна Александровна
Отец ребёнка: Лубенец Александр Никонорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лубинец Вера Александровна
Отец ребёнка: Лубенец Александр Никонорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лубинец Иван Александрович
Отец ребёнка: Лубенец Александр Никонорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лубенец Мария Александровна
Отец ребёнка: Лубенец Александр Никонорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лубенец Алексей Александрович
Отец ребёнка: Лубенец Александр Никонорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лубенец Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Лубенец Александр Никонорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно