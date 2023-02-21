Алимова Александра Ивановна (?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлимова Александра Ивановна (?)

Алимова Александра Ивановна (?)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алимов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Лубинец Петр Александрович

Отец ребёнка: Лубенец Александр Никонорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лубинец Григорий Александрович

Отец ребёнка: Лубенец Александр Никонорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лубинец Василий Александрович

Отец ребёнка: Лубенец Александр Никонорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лубинец Анна Александровна

Отец ребёнка: Лубенец Александр Никонорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лубинец Вера Александровна

Отец ребёнка: Лубенец Александр Никонорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лубинец Иван Александрович

Отец ребёнка: Лубенец Александр Никонорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лубенец Мария Александровна

Отец ребёнка: Лубенец Александр Никонорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лубенец Алексей Александрович

Отец ребёнка: Лубенец Александр Никонорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лубенец Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Лубенец Александр Никонорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лубенец Александр Никонорович

Смерть
Неизвестно
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