Алимов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алимова Василий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алимов Пётр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алимова Александра Ивановна (?)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мотря Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно