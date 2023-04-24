Ермолаева (Аристова) Александра Ионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Отец: Аристов Иона Сергеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.11.1902 ст.
Дочь: Ермолаева Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Ермолаев Александр Александрович
Фонд Д-60, оп 4, дело, 93, 103 об. Близнецы
Рождение ребёнка
24.11.1902 ст.
Дочь: Ермолаева Августа Александровна
Отец ребёнка: Ермолаев Александр Александрович
Фонд Д-60, оп 4, дело 93, 103 об. Близнецы
Рождение ребёнка
04.06.1904 ст.
Сын: Ермолаев Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Ермолаев Александр Александрович
Смерть
Неизвестно