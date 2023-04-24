Ермолаева (Аристова) Александра Ионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаева (Аристова) Александра Ионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: Аристов Иона Сергеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Александр Александрович

Рождение ребёнка
24.11.1902 ст.

Дочь: Ермолаева Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Ермолаев Александр Александрович

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп 4, дело, 93, 103 об. Близнецы
Рождение ребёнка
24.11.1902 ст.

Дочь: Ермолаева Августа Александровна

Отец ребёнка: Ермолаев Александр Александрович

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп 4, дело 93, 103 об. Близнецы
Рождение ребёнка
04.06.1904 ст.

Сын: Ермолаев Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Ермолаев Александр Александрович

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно

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