Аристов Иона Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1899
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аристов Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: Ермолаева Александра Ионовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аристова Анна Ионовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аристов Иван Ионович
Мать ребёнка: не указана
Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
До 1899