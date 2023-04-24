Аристов Иона Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аристов Иона Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1899

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аристов Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Аристов Василий Ионович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: Ермолаева Александра Ионовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аристова Анна Ионовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аристов Иван Ионович

Мать ребёнка: не указана

Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
До 1899