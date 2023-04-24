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Ермолаев Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Ермолаев Александр Матвеевич

Мать: Ермолаева Домника Никитична

Рождение ребёнка
24.11.1902 ст.

Дочь: Ермолаева Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Ермолаева Александра Ионовна

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп 4, дело, 93, 103 об. Близнецы
Рождение ребёнка
24.11.1902 ст.

Дочь: Ермолаева Августа Александровна

Мать ребёнка: Ермолаева Александра Ионовна

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп 4, дело 93, 103 об. Близнецы
Рождение ребёнка
04.06.1904 ст.

Сын: Ермолаев Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Ермолаева Александра Ионовна

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Работа или профессия
1904
Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фельдшер
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермолаева Александра Ионовна

Смерть
Неизвестно