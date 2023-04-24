Ермолаев Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Рождение ребёнка
24.11.1902 ст.
Дочь: Ермолаева Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Ермолаева Александра Ионовна
Фонд Д-60, оп 4, дело, 93, 103 об. Близнецы
Рождение ребёнка
24.11.1902 ст.
Дочь: Ермолаева Августа Александровна
Мать ребёнка: Ермолаева Александра Ионовна
Фонд Д-60, оп 4, дело 93, 103 об. Близнецы
Рождение ребёнка
04.06.1904 ст.
Сын: Ермолаев Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Ермолаева Александра Ионовна
Работа или профессия
1904
Фельдшер
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно