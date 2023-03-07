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Семизоров Тимофей Иванович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

04.03.1901

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Семизоров Иван Иосифович

Мать: Семизорова Варвара Сергеевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
06.11.1877

Жена: Семизорова Агриппина Артамонова

Рождение ребёнка
16.07.1878

Дочь: Марина Семизорова

Мать ребёнка: Семизорова Агриппина Артамонова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.10.1880

Дочь: Прасковья Тимофеевна

Мать ребёнка: Семизорова Агриппина Артамонова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.07.1882

Сын: Семизоров Илья Тимофеевич

Мать ребёнка: Семизорова Агриппина Артамонова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.04.1885

Дочь: Александра Тимофеевна

Мать ребёнка: Семизорова Агриппина Артамонова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.11.1887

Дочь: Екатерина Тимофеевна

Мать ребёнка: Семизорова Агриппина Артамонова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.01.1891

Сын: Семизоров Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Семизорова Агриппина Артамонова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.07.1893

Дочь: Марфа Семизорова

Мать ребёнка: Семизорова Агриппина Артамонова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.12.1895

Дочь: Безрукова Анна Семизорова

Мать ребёнка: Семизорова Агриппина Артамонова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.04.1898

Сын: Семизоров Семен Тимофеевич

Мать ребёнка: Семизорова Агриппина Артамонова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
04.03.1901
от водянки
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