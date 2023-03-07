Семизоров Тимофей Иванович
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смерти04.03.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Бракосочетание
06.11.1877
Рождение ребёнка
16.07.1878
Дочь: Марина Семизорова
Мать ребёнка: Семизорова Агриппина Артамонова
Рождение ребёнка
18.10.1880
Дочь: Прасковья Тимофеевна
Мать ребёнка: Семизорова Агриппина Артамонова
Рождение ребёнка
13.07.1882
Сын: Семизоров Илья Тимофеевич
Мать ребёнка: Семизорова Агриппина Артамонова
Рождение ребёнка
21.04.1885
Дочь: Александра Тимофеевна
Мать ребёнка: Семизорова Агриппина Артамонова
Рождение ребёнка
21.11.1887
Дочь: Екатерина Тимофеевна
Мать ребёнка: Семизорова Агриппина Артамонова
Рождение ребёнка
21.01.1891
Сын: Семизоров Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Семизорова Агриппина Артамонова
Рождение ребёнка
03.07.1893
Дочь: Марфа Семизорова
Мать ребёнка: Семизорова Агриппина Артамонова
Рождение ребёнка
10.12.1895
Дочь: Безрукова Анна Семизорова
Мать ребёнка: Семизорова Агриппина Артамонова
Рождение ребёнка
20.04.1898
Сын: Семизоров Семен Тимофеевич
Мать ребёнка: Семизорова Агриппина Артамонова
Смерть
04.03.1901
от водянки