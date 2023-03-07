Марина Семизорова
Место рождения
Дата рождения16.07.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1878
Бракосочетание
31.01.1901
Рождение ребёнка
10.08.1902
Дочь: Наталья Наумова
Отец ребёнка: Наумов (горбачев) Иван Васильевич
Рождение ребёнка
25.12.1904
Дочь: Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Наумов (горбачев) Иван Васильевич
Рождение ребёнка
29.07.1907
Сын: Наумов (комсомолец) Александр Иванович
Отец ребёнка: Наумов (горбачев) Иван Васильевич
Рождение ребёнка
14.02.1910
Отец ребёнка: Наумов (горбачев) Иван Васильевич
Рождение ребёнка
02.03.1919
Отец ребёнка: Наумов (горбачев) Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно