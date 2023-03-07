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Марина Семизорова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

16.07.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1878

Отец: Семизоров Тимофей Иванович

Мать: Семизорова Агриппина Артамонова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
31.01.1901

Муж: Наумов (горбачев) Иван Васильевич

Рождение ребёнка
10.08.1902

Дочь: Наталья Наумова

Отец ребёнка: Наумов (горбачев) Иван Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.12.1904

Дочь: Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Наумов (горбачев) Иван Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.07.1907

Сын: Наумов (комсомолец) Александр Иванович

Отец ребёнка: Наумов (горбачев) Иван Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.02.1910

Сын: Наумов Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Наумов (горбачев) Иван Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.03.1919

Сын: Наумов Василий Иванович

Отец ребёнка: Наумов (горбачев) Иван Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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