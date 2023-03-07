Семизорова Агриппина Артамонова
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Бракосочетание
06.11.1877
Рождение ребёнка
16.07.1878
Дочь: Марина Семизорова
Отец ребёнка: Семизоров Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
18.10.1880
Дочь: Прасковья Тимофеевна
Отец ребёнка: Семизоров Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
13.07.1882
Сын: Семизоров Илья Тимофеевич
Отец ребёнка: Семизоров Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
21.04.1885
Дочь: Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Семизоров Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
21.11.1887
Дочь: Екатерина Тимофеевна
Отец ребёнка: Семизоров Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
21.01.1891
Сын: Семизоров Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Семизоров Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
03.07.1893
Дочь: Марфа Семизорова
Отец ребёнка: Семизоров Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
10.12.1895
Дочь: Безрукова Анна Семизорова
Отец ребёнка: Семизоров Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
20.04.1898
Сын: Семизоров Семен Тимофеевич
Отец ребёнка: Семизоров Тимофей Иванович
Смерть
Неизвестно