Семизорова Агриппина Артамонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семизорова Агриппина Артамонова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Артамонов (дворовый) Матвей Артемонович

Мать: Артамонова Прасковья Кирилловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
06.11.1877

Муж: Семизоров Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
16.07.1878

Дочь: Марина Семизорова

Отец ребёнка: Семизоров Тимофей Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.10.1880

Дочь: Прасковья Тимофеевна

Отец ребёнка: Семизоров Тимофей Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.07.1882

Сын: Семизоров Илья Тимофеевич

Отец ребёнка: Семизоров Тимофей Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.04.1885

Дочь: Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: Семизоров Тимофей Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.11.1887

Дочь: Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Семизоров Тимофей Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.01.1891

Сын: Семизоров Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Семизоров Тимофей Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.07.1893

Дочь: Марфа Семизорова

Отец ребёнка: Семизоров Тимофей Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.12.1895

Дочь: Безрукова Анна Семизорова

Отец ребёнка: Семизоров Тимофей Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.04.1898

Сын: Семизоров Семен Тимофеевич

Отец ребёнка: Семизоров Тимофей Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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