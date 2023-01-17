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Семизоров Иван Иосифович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

15.01.1893

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Семизоров Иосиф Елисеевич

Мать: Семизорова Прасковья

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Семизоров Степан Иванович

Мать ребёнка: Семизорова Варвара Сергеевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Семизоров Мартын Иванович

Мать ребёнка: Семизорова Варвара Сергеевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Семизоров Андрей Иванович

Мать ребёнка: Семизорова Варвара Сергеевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Кирпичникова Афанасия Семизорова

Мать ребёнка: Семизорова Варвара Сергеевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Семизоров Аристарх Иванович

Мать ребёнка: Семизорова Варвара Сергеевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Семизоров Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Семизорова Варвара Сергеевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семизорова Варвара Сергеевна

Смерть
15.01.1893
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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