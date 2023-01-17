Семизоров Иван Иосифович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смерти15.01.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Семизоров Иосиф Елисеевич
Мать: Семизорова Прасковья
Рождение ребёнка
1828
Сын: Семизоров Степан Иванович
Мать ребёнка: Семизорова Варвара Сергеевна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Семизоров Мартын Иванович
Мать ребёнка: Семизорова Варвара Сергеевна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Семизоров Андрей Иванович
Мать ребёнка: Семизорова Варвара Сергеевна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Кирпичникова Афанасия Семизорова
Мать ребёнка: Семизорова Варвара Сергеевна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Семизоров Аристарх Иванович
Мать ребёнка: Семизорова Варвара Сергеевна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Семизоров Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Семизорова Варвара Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.01.1893