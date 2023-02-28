Кирпичникова Афанасия Семизорова
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смерти24.03.1898
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Бракосочетание
23.?.1872
Рождение ребёнка
16.03.1874
Дочь: Дарья Евдокимовна
Отец ребёнка: Кирпичников Евдоким Федорович
Рождение ребёнка
02.06.1876
Сын: Кирпичников Кирилл Евдокимович
Отец ребёнка: Кирпичников Евдоким Федорович
Рождение ребёнка
06.07.1878
Сын: Кирпичников Михаил Евдокимович
Отец ребёнка: Кирпичников Евдоким Федорович
Рождение ребёнка
14.10.1880
Сын: Кирпичников Илларион Евдокимович
Отец ребёнка: Кирпичников Евдоким Федорович
Рождение ребёнка
01.02.1882
Дочь: Анна Евдокимовна
Отец ребёнка: Кирпичников Евдоким Федорович
Рождение ребёнка
09.11.1884
Дочь: Епифанова Степанида Кирпичникова
Отец ребёнка: Кирпичников Евдоким Федорович
Смерть
24.03.1898