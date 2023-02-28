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Кирпичникова Афанасия Семизорова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

24.03.1898

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Семизоров Иван Иосифович

Мать: Семизорова Варвара Сергеевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
23.?.1872

Муж: Кирпичников Евдоким Федорович

Рождение ребёнка
16.03.1874

Дочь: Дарья Евдокимовна

Отец ребёнка: Кирпичников Евдоким Федорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.06.1876

Сын: Кирпичников Кирилл Евдокимович

Отец ребёнка: Кирпичников Евдоким Федорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.07.1878

Сын: Кирпичников Михаил Евдокимович

Отец ребёнка: Кирпичников Евдоким Федорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.10.1880

Сын: Кирпичников Илларион Евдокимович

Отец ребёнка: Кирпичников Евдоким Федорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.02.1882

Дочь: Анна Евдокимовна

Отец ребёнка: Кирпичников Евдоким Федорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.11.1884

Дочь: Епифанова Степанида Кирпичникова

Отец ребёнка: Кирпичников Евдоким Федорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
24.03.1898
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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