Лабыкина Наталия Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1849
Дата смерти01.04.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Акилина Власова
Отец ребёнка: Лабыкин Власий Григорьев
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Шейдина - Шарапова Екатерина Власова
Отец ребёнка: Лабыкин Власий Григорьев
Рождение ребёнка
1878
Сын: Лабыкин Фёдор Власов
Отец ребёнка: Лабыкин Власий Григорьев
Смерть
01.04.1909