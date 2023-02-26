Лабыкина Наталия Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лабыкина Наталия Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1849

Дата смерти

01.04.1909

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Акилина Власова

Отец ребёнка: Лабыкин Власий Григорьев

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Шейдина - Шарапова Екатерина Власова

Отец ребёнка: Лабыкин Власий Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Лабыкин Фёдор Власов

Отец ребёнка: Лабыкин Власий Григорьев

Смерть
01.04.1909
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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