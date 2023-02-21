Прокопьева (Москалева) Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1898
Рождение ребёнка
18.08.1903
Дочь: Папина Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Прокопьев Михаил Тихонович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Прокопьев Петр Михайлович
Отец ребёнка: Прокопьев Михаил Тихонович
Рождение ребёнка
28.12.1910
Дочь: Феона Михайловна
Отец ребёнка: Прокопьев Михаил Тихонович
Смерть
Неизвестно