Прокопьева (Москалева) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопьева (Москалева) Мария Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1898

Муж: Прокопьев Михаил Тихонович

Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
18.08.1903

Дочь: Папина Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Прокопьев Михаил Тихонович

Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Прокопьев Петр Михайлович

Отец ребёнка: Прокопьев Михаил Тихонович

Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
28.12.1910

Дочь: Феона Михайловна

Отец ребёнка: Прокопьев Михаил Тихонович

Смерть
Неизвестно
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