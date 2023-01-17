Прокопьев Михаил Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Прокопьев Тихон
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1898
Рождение ребёнка
18.08.1903
Дочь: Папина Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Прокопьева Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Прокопьев Петр Михайлович
Мать ребёнка: Прокопьева Мария Федоровна
Рождение ребёнка
28.12.1910
Дочь: Феона Михайловна
Мать ребёнка: Прокопьева Мария Федоровна
Смерть
Неизвестно