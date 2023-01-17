Прокопьев Михаил Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрокопьев Михаил Тихонович

Прокопьев Михаил Тихонович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Прокопьев Тихон

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1898

Жена: Прокопьева Мария Федоровна

Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
18.08.1903

Дочь: Папина Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Прокопьева Мария Федоровна

Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Прокопьев Петр Михайлович

Мать ребёнка: Прокопьева Мария Федоровна

Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
28.12.1910

Дочь: Феона Михайловна

Мать ребёнка: Прокопьева Мария Федоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close