(Прокопьева) Феона Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Прокопьева) Феона Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1910

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1910

Отец: Прокопьев Михаил Тихонович

Мать: Прокопьева Мария Федоровна

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