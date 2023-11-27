Борисов Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов Василий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1923

Дата смерти

?.08.1990

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1883 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1923

Отец: Борисов Степан Гаврилович

Мать: Борисова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борисова Таисия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борисова Таисия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисова Таисия Ивановна

Смерть
?.08.1990
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