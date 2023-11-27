Борисов Василий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1923
Дата смерти?.08.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1923
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Борисова Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Борисова Таисия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Борисова Таисия Ивановна
Смерть
?.08.1990