Ветвеницкий Афанасий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ветвеницкий Афанасий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1819

Сын: Ветвеницкий Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1822

Сын: Ветвеницкий Николай Афаносьевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Ветвеницкий Андрей Афанасьевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Ветвеницкий Павел Афанасьевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
03.10.1831

Дочь: Сретенская Прасковья Афанасьевна

Мать ребёнка: ?

Смерть
1835
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