Ветвеницкий Афанасий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смерти1835
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1819
Сын: Ветвеницкий Иван Афанасьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1822
Сын: Ветвеницкий Николай Афаносьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Ветвеницкий Андрей Афанасьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Ветвеницкий Павел Афанасьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
03.10.1831
Дочь: Сретенская Прасковья Афанасьевна
Мать ребёнка: ?
Смерть
1835