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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.10.1819
Сын: Ветвеницкий Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Ветвеницкий Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Ветвеницкий Николай Афаносьевич
Отец ребёнка: Ветвеницкий Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Ветвеницкий Андрей Афанасьевич
Отец ребёнка: Ветвеницкий Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Ветвеницкий Павел Афанасьевич
Отец ребёнка: Ветвеницкий Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
03.10.1831
Дочь: Сретенская Прасковья Афанасьевна
Отец ребёнка: Ветвеницкий Афанасий Иванович