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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1819

Сын: Ветвеницкий Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Ветвеницкий Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Ветвеницкий Николай Афаносьевич

Отец ребёнка: Ветвеницкий Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Ветвеницкий Андрей Афанасьевич

Отец ребёнка: Ветвеницкий Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Ветвеницкий Павел Афанасьевич

Отец ребёнка: Ветвеницкий Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
03.10.1831

Дочь: Сретенская Прасковья Афанасьевна

Отец ребёнка: Ветвеницкий Афанасий Иванович

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