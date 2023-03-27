Сретенская (Ветвеницкая) Прасковья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сретенская (Ветвеницкая) Прасковья Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1831

Дата смерти

1913

Пол

Женский

Отец

1791 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1831

Отец: Ветвеницкий Афанасий Иванович

Мать: ?

Смерть
1913
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