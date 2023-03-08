Кудринская Нина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Кудринская Мария Евгеньевна
Отец ребёнка: Кудринский Евгений Никонорович
Рождение ребёнка
1961
Сын: Кудринский Николай Евгеньевич
Отец ребёнка: Кудринский Евгений Никонорович
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Кудринская Татьяна Евгеньевна
Отец ребёнка: Кудринский Евгений Никонорович
Рождение ребёнка
1965
Сын: Кудринский Виктор Евгеньевич
Отец ребёнка: Кудринский Евгений Никонорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно