Кудринская Нина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудринская Нина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Кудринская Мария Евгеньевна

Отец ребёнка: Кудринский Евгений Никонорович

Рождение ребёнка
1961

Сын: Кудринский Николай Евгеньевич

Отец ребёнка: Кудринский Евгений Никонорович

Рождение ребёнка
1963

Дочь: Кудринская Татьяна Евгеньевна

Отец ребёнка: Кудринский Евгений Никонорович

Рождение ребёнка
1965

Сын: Кудринский Виктор Евгеньевич

Отец ребёнка: Кудринский Евгений Никонорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудринский Евгений Никонорович

Смерть
Неизвестно
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