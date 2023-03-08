Кудринская Татьяна Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудринская Татьяна Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1963

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963

Отец: Кудринский Евгений Никонорович

Мать: Кудринская Нина Алексеевна

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