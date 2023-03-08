Кудринский Евгений Никонорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудринский Евгений Никонорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Кудринский Никонор Игнатьевич

Мать: Кудринская Ирина (Арина) Даниловна

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Кудринская Мария Евгеньевна

Мать ребёнка: Кудринская Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
1961

Сын: Кудринский Николай Евгеньевич

Мать ребёнка: Кудринская Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
1963

Дочь: Кудринская Татьяна Евгеньевна

Мать ребёнка: Кудринская Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
1965

Сын: Кудринский Виктор Евгеньевич

Мать ребёнка: Кудринская Нина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудринская Нина Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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