Кудринский Евгений Никонорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Кудринская Мария Евгеньевна
Мать ребёнка: Кудринская Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
1961
Сын: Кудринский Николай Евгеньевич
Мать ребёнка: Кудринская Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Кудринская Татьяна Евгеньевна
Мать ребёнка: Кудринская Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
1965
Сын: Кудринский Виктор Евгеньевич
Мать ребёнка: Кудринская Нина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно