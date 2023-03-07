(Костромина) Феодосия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Костромина) Феодосия Иванова

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Место рождения

поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

После 1802

Пол

Женский

Отец

Около 1746 г.р.

Мать

Около 1742 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Костромин Иван Данилов

Мать: Костромина Ксения Михайлова

поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1802
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