Марамзина (Вараксина) Александра Петровна
Место рождениядеревня Костюшонки Кичминский район Кировская область
Дата рождения27.05.1925
Дата смерти12.05.1996
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1925
деревня Костюшонки Кичминский район Кировская область
Бракосочетание
24.12.1946
Красноярский сельсовет Лебяжского района
Рождение ребёнка
30.06.1949
Дочь: Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Марамзин Иван Петрович
Лебяжская нефтебаза
Рождение ребёнка
17.10.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Марамзин Иван Петрович
Кировская обл.Лебяжский р-он д.Мальковщина
Рождение ребёнка
28.09.1954
Отец ребёнка: Марамзин Иван Петрович
Рождение ребёнка
30.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Марамзин Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вязникова Ираида Ивановна
Отец ребёнка: Марамзин Иван Петрович
Смерть
12.05.1996
Кировская обл.Лебяжский р-он д.Мальковщина
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно