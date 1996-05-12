Марамзина (Вараксина) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марамзина (Вараксина) Александра Петровна

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Место рождения

деревня Костюшонки Кичминский район Кировская область

Дата рождения

27.05.1925

Дата смерти

12.05.1996

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1925

Отец: Вараксин Пётр Иванович

Мать: Вараксина Евдокия Михайловна

деревня Костюшонки Кичминский район Кировская область
Бракосочетание
24.12.1946

Муж: Марамзин Иван Петрович

Красноярский сельсовет Лебяжского района
Рождение ребёнка
30.06.1949

Дочь: Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Марамзин Иван Петрович

Лебяжская нефтебаза
Рождение ребёнка
17.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марамзин Иван Петрович

Кировская обл.Лебяжский р-он д.Мальковщина
Рождение ребёнка
28.09.1954

Сын: Марамзин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Марамзин Иван Петрович

Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
30.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марамзин Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вязникова Ираида Ивановна

Отец ребёнка: Марамзин Иван Петрович

Смерть
12.05.1996
Кировская обл.Лебяжский р-он д.Мальковщина
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
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