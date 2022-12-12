Марамзин Иван Петрович
Место рождениядеревня Марамзино Лебяжского района
Дата рождения07.06.1921
Дата смерти14.04.1978
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1921
деревня Марамзино Лебяжского района
Бракосочетание
24.12.1946
Красноярский сельсовет Лебяжского района
Рождение ребёнка
30.06.1949
Дочь: Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Марамзина Александра Петровна
Лебяжская нефтебаза
Рождение ребёнка
17.10.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Марамзина Александра Петровна
Кировская обл.Лебяжский р-он д.Мальковщина
Рождение ребёнка
28.09.1954
Мать ребёнка: Марамзина Александра Петровна
Рождение ребёнка
30.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Марамзина Александра Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вязникова Ираида Ивановна
Мать ребёнка: Марамзина Александра Петровна
Смерть
14.04.1978
Кировская обл.Лебяжский р-он д.Мальковщина
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно