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Марамзин Иван Петрович

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Место рождения

деревня Марамзино Лебяжского района

Дата рождения

07.06.1921

Дата смерти

14.04.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1921

Отец: Марамзин Петр Федорович

Мать: Марамзина Матрена Петровна

деревня Марамзино Лебяжского района
Бракосочетание
24.12.1946

Жена: Марамзина Александра Петровна

Красноярский сельсовет Лебяжского района
Рождение ребёнка
30.06.1949

Дочь: Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Марамзина Александра Петровна

Лебяжская нефтебаза
Рождение ребёнка
17.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марамзина Александра Петровна

Кировская обл.Лебяжский р-он д.Мальковщина
Рождение ребёнка
28.09.1954

Сын: Марамзин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Марамзина Александра Петровна

Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
30.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марамзина Александра Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вязникова Ираида Ивановна

Мать ребёнка: Марамзина Александра Петровна

Смерть
14.04.1978
Кировская обл.Лебяжский р-он д.Мальковщина
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
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