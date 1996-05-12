Вараксина Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вараксина Евдокия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.06.1922

Дочь: Чурина Клавдия Петровна

Отец ребёнка: Вараксин Пётр Иванович

Рождение ребёнка
27.05.1925

Дочь: Марамзина Александра Петровна

Отец ребёнка: Вараксин Пётр Иванович

деревня Костюшонки Кичминский район Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Амосова Анна Петровна

Отец ребёнка: Вараксин Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вараксин Пётр Петрович

Отец ребёнка: Вараксин Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Петровна

Отец ребёнка: Вараксин Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартешева Галина Петровна

Отец ребёнка: Вараксин Пётр Иванович

Смерть
Неизвестно
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