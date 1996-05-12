Вараксина Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.06.1922
Дочь: Чурина Клавдия Петровна
Отец ребёнка: Вараксин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
27.05.1925
Дочь: Марамзина Александра Петровна
Отец ребёнка: Вараксин Пётр Иванович
деревня Костюшонки Кичминский район Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Амосова Анна Петровна
Отец ребёнка: Вараксин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вараксин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Петровна
Отец ребёнка: Вараксин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартешева Галина Петровна
Отец ребёнка: Вараксин Пётр Иванович
Смерть
Неизвестно