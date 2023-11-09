Охонько (Ткаченко) Сусанна Петровна
Место рождения
Дата рождения10.08.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1841
Бракосочетание
22.01.1861
Рождение ребёнка
07.02.1861
Дочь: Охонько Мавра Григорьевна
Отец ребёнка: Охонько Григорий Иосифович
Рождение ребёнка
27.12.1863
Дочь: Охонько Феодора Григорьевна
Отец ребёнка: Охонько Григорий Иосифович
Рождение ребёнка
07.10.1865
Сын: Охонько Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Охонько Григорий Иосифович
Рождение ребёнка
01.02.1869
Дочь: Чепела (Охонько) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Охонько Григорий Иосифович
Рождение ребёнка
26.01.1872
Сын: Охонько Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Охонько Григорий Иосифович
Рождение ребёнка
18.11.1874
Дочь: Охонько Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Охонько Григорий Иосифович
Рождение ребёнка
29.11.1877
Дочь: Суворова (Охонько) Варвара Григорьевна
Отец ребёнка: Охонько Григорий Иосифович
Рождение ребёнка
29.12.1880
Сын: Охонько Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Охонько Григорий Иосифович
Рождение ребёнка
07.07.1883
Дочь: Охонько Ефимия Григорьевна
Отец ребёнка: Охонько Григорий Иосифович
Смерть
Неизвестно