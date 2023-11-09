Охонько (Ткаченко) Сусанна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОхонько (Ткаченко) Сусанна Петровна

Охонько (Ткаченко) Сусанна Петровна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

10.08.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1841

Отец: Ткаченко Петр Евстафьевич

Мать: Ткаченко Мария Евдокимовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
22.01.1861

Муж: Охонько Григорий Иосифович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.02.1861

Дочь: Охонько Мавра Григорьевна

Отец ребёнка: Охонько Григорий Иосифович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.12.1863

Дочь: Охонько Феодора Григорьевна

Отец ребёнка: Охонько Григорий Иосифович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.10.1865

Сын: Охонько Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Охонько Григорий Иосифович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.02.1869

Дочь: Чепела (Охонько) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Охонько Григорий Иосифович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.01.1872

Сын: Охонько Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Охонько Григорий Иосифович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.11.1874

Дочь: Охонько Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Охонько Григорий Иосифович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.11.1877

Дочь: Суворова (Охонько) Варвара Григорьевна

Отец ребёнка: Охонько Григорий Иосифович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.12.1880

Сын: Охонько Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Охонько Григорий Иосифович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.07.1883

Дочь: Охонько Ефимия Григорьевна

Отец ребёнка: Охонько Григорий Иосифович

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Липовый Рог, Чернігівська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.