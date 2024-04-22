Охонько Григорий Иосифович
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смерти23.03.1900
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Бракосочетание
22.01.1861
Жена: Охонько Сусанна Петровна
Рождение ребёнка
07.02.1861
Дочь: Охонько Мавра Григорьевна
Мать ребёнка: Охонько Сусанна Петровна
Рождение ребёнка
27.12.1863
Дочь: Охонько Феодора Григорьевна
Мать ребёнка: Охонько Сусанна Петровна
Рождение ребёнка
07.10.1865
Сын: Охонько Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Охонько Сусанна Петровна
Рождение ребёнка
01.02.1869
Дочь: Чепела Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Охонько Сусанна Петровна
Рождение ребёнка
26.01.1872
Сын: Охонько Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Охонько Сусанна Петровна
Рождение ребёнка
18.11.1874
Дочь: Охонько Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Охонько Сусанна Петровна
Рождение ребёнка
29.11.1877
Дочь: Суворова Варвара Григорьевна
Мать ребёнка: Охонько Сусанна Петровна
Рождение ребёнка
29.12.1880
Сын: Охонько Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Охонько Сусанна Петровна
Рождение ребёнка
07.07.1883
Дочь: Охонько Ефимия Григорьевна
Мать ребёнка: Охонько Сусанна Петровна
Смерть
23.03.1900