Охонько Григорий Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОхонько Григорий Иосифович

Охонько Григорий Иосифович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

1839

Дата смерти

23.03.1900

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
22.01.1861

Жена: Охонько Сусанна Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.02.1861

Дочь: Охонько Мавра Григорьевна

Мать ребёнка: Охонько Сусанна Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.12.1863

Дочь: Охонько Феодора Григорьевна

Мать ребёнка: Охонько Сусанна Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.10.1865

Сын: Охонько Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Охонько Сусанна Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.02.1869

Дочь: Чепела Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Охонько Сусанна Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.01.1872

Сын: Охонько Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Охонько Сусанна Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.11.1874

Дочь: Охонько Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Охонько Сусанна Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.11.1877

Дочь: Суворова Варвара Григорьевна

Мать ребёнка: Охонько Сусанна Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.12.1880

Сын: Охонько Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Охонько Сусанна Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.07.1883

Дочь: Охонько Ефимия Григорьевна

Мать ребёнка: Охонько Сусанна Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
23.03.1900
Липовый Рог, Чернігівська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close