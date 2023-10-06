Суворова (Охонько) Варвара Григорьевна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения29.11.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1877
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.04.1895
Дочь: Александра
Отец ребёнка: не указан
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
25.01.1898
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.03.1900
Отец ребёнка: Суворов Лазарь Евменьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.10.1901
Сын: Суворов Терентий Лазаревич
Отец ребёнка: Суворов Лазарь Евменьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.02.1904
Сын: Суворов Георгий Лазаревич
Отец ребёнка: Суворов Лазарь Евменьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.03.1906
Отец ребёнка: Суворов Лазарь Евменьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно