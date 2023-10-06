Суворова (Охонько) Варвара Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суворова (Охонько) Варвара Григорьевна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

29.11.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1877

Отец: Охонько Григорий Иосифович

Мать: Охонько Сусанна Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.04.1895

Дочь: Александра

Отец ребёнка: не указан

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
25.01.1898

Муж: Суворов Лазарь Евменьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.03.1900

Сын: Суворов Иван Лазаревич

Отец ребёнка: Суворов Лазарь Евменьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.10.1901

Сын: Суворов Терентий Лазаревич

Отец ребёнка: Суворов Лазарь Евменьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.02.1904

Сын: Суворов Георгий Лазаревич

Отец ребёнка: Суворов Лазарь Евменьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.03.1906

Сын: Суворов Никон Лазаревич

Отец ребёнка: Суворов Лазарь Евменьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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