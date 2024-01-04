Суворов Лазарь Евменьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуворов Лазарь Евменьевич

Суворов Лазарь Евменьевич

Место рождения

Березанка, Чернігівська область

Дата рождения

17.07.1878

Дата смерти

25.02.1907

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1878

Отец: Суворов Евмений Тарасович

Мать: Суворова Христина Максимовна

Березанка, Чернігівська область
Бракосочетание
25.01.1898

Жена: Суворова Варвара Григорьевна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.03.1900

Сын: Суворов Иван Лазаревич

Мать ребёнка: Суворова Варвара Григорьевна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.10.1901

Сын: Суворов Терентий Лазаревич

Мать ребёнка: Суворова Варвара Григорьевна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.02.1904

Сын: Суворов Георгий Лазаревич

Мать ребёнка: Суворова Варвара Григорьевна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.03.1906

Сын: Суворов Никон Лазаревич

Мать ребёнка: Суворова Варвара Григорьевна

Березанка, Чернігівська область
Место жительства
Неизвестно
Березанка, Чернігівська область
Смерть
25.02.1907
Березанка, Чернігівська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close