Суворов Лазарь Евменьевич
Место рождения
Дата рождения17.07.1878
Дата смерти25.02.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1878
Бракосочетание
25.01.1898
Рождение ребёнка
20.03.1900
Мать ребёнка: Суворова Варвара Григорьевна
Рождение ребёнка
28.10.1901
Сын: Суворов Терентий Лазаревич
Мать ребёнка: Суворова Варвара Григорьевна
Рождение ребёнка
20.02.1904
Сын: Суворов Георгий Лазаревич
Мать ребёнка: Суворова Варвара Григорьевна
Рождение ребёнка
23.03.1906
Мать ребёнка: Суворова Варвара Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.02.1907