Виногорова (Ешмекова) Александра Васильевна
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смерти2013
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Рождение ребёнка
1946
Отец ребёнка: Виногоров Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Лоскутова Валентина Павловна
Отец ребёнка: Виногоров Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Виногорова Лидия Павловна
Отец ребёнка: Виногоров Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1955
Сын: Виногоров Сергей Павлович
Отец ребёнка: Виногоров Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1966
Сын: Виногоров Михаил Павлович
Отец ребёнка: Виногоров Павел Михайлович
Смерть
2013