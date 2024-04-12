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Виногорова (Ешмекова) Александра Васильевна

Место рождения

Тапшер, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1922

Дата смерти

2013

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Ешмеков Василий Дмитриевич

Мать: Ешмекова Анисья Васильевна

Тапшер, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1946

Сын: Виногоров Юрий Павлович

Отец ребёнка: Виногоров Павел Михайлович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1948

Дочь: Лоскутова Валентина Павловна

Отец ребёнка: Виногоров Павел Михайлович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1952

Дочь: Виногорова Лидия Павловна

Отец ребёнка: Виногоров Павел Михайлович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1955

Сын: Виногоров Сергей Павлович

Отец ребёнка: Виногоров Павел Михайлович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1966

Сын: Виногоров Михаил Павлович

Отец ребёнка: Виногоров Павел Михайлович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
2013
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