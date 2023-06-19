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Ешмеков Василий Дмитриевич

Место рождения

Семейкино, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1896

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Ешмеков Дмитрий

Мать: не указана

Семейкино, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Виногорова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Ешмекова Анисья Васильевна

Тапшер, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
1975
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл