Ешмеков Василий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти1975
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Ешмеков Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Виногорова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Ешмекова Анисья Васильевна
Тапшер, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
1975
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл