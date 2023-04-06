Василенко Григорий Аврамович
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Бракосочетание
16.01.1866
Рождение ребёнка
29.09.1867
Дочь: Переверзева Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Василенко Феодосия Герасимовна
Рождение ребёнка
21.09.1869
Сын: Василенко Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Василенко Феодосия Герасимовна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Василенко Георгий Григорьевич
Мать ребёнка: Василенко Феодосия Герасимовна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Михайлова Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Василенко Феодосия Герасимовна
Бракосочетание
23.01.1889
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно