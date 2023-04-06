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Василенко Григорий Аврамович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Василенко Авраам Каллиникович

Мать: Василенко Наталья Ивановна

Бракосочетание
16.01.1866

Жена: Василенко Феодосия Герасимовна

Рождение ребёнка
29.09.1867

Дочь: Переверзева Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Василенко Феодосия Герасимовна

Рождение ребёнка
21.09.1869

Сын: Василенко Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Василенко Феодосия Герасимовна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Василенко Георгий Григорьевич

Мать ребёнка: Василенко Феодосия Герасимовна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Михайлова Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Василенко Феодосия Герасимовна

Бракосочетание
23.01.1889

Жена: Василенко Акилина Гавриловна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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