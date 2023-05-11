Переверзева (Василенко) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переверзева (Василенко) Мария Григорьевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

29.09.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1867

Отец: Василенко Григорий Аврамович

Мать: Василенко Феодосия Герасимовна

Бракосочетание
25.01.1885

Муж: Переверзев Семен Кузьмич

Рождение ребёнка
05.12.1885

Дочь: Анна Семеновна

Отец ребёнка: Переверзев Семен Кузьмич

Рождение ребёнка
27.02.1887

Сын: Переверзев Василий Семенович

Отец ребёнка: Переверзев Семен Кузьмич

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Киреева Прасковья Семеновна

Отец ребёнка: Переверзев Семен Кузьмич

Рождение ребёнка
30.07.1891

Дочь: Безпалова Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Переверзев Семен Кузьмич

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Спичак Ольга Семеновна

Отец ребёнка: Переверзев Семен Кузьмич

Рождение ребёнка
30.07.1895

Дочь: Курочкина Ефросинья Семеновна

Отец ребёнка: Переверзев Семен Кузьмич

Рождение ребёнка
30.07.1895

Дочь: Мария Семеновна

Отец ребёнка: Переверзев Семен Кузьмич

Рождение ребёнка
12.01.1899

Дочь: Михайлова Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Переверзев Семен Кузьмич

Рождение ребёнка
31.01.1907

Дочь: Агафья Семеновна

Отец ребёнка: Переверзев Семен Кузьмич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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