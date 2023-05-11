Переверзева (Василенко) Мария Григорьевна
Место рождения
Дата рождения29.09.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1867
Бракосочетание
25.01.1885
Рождение ребёнка
05.12.1885
Дочь: Анна Семеновна
Отец ребёнка: Переверзев Семен Кузьмич
Рождение ребёнка
27.02.1887
Сын: Переверзев Василий Семенович
Отец ребёнка: Переверзев Семен Кузьмич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Киреева Прасковья Семеновна
Отец ребёнка: Переверзев Семен Кузьмич
Рождение ребёнка
30.07.1891
Дочь: Безпалова Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Переверзев Семен Кузьмич
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Спичак Ольга Семеновна
Отец ребёнка: Переверзев Семен Кузьмич
Рождение ребёнка
30.07.1895
Дочь: Курочкина Ефросинья Семеновна
Отец ребёнка: Переверзев Семен Кузьмич
Рождение ребёнка
30.07.1895
Дочь: Мария Семеновна
Отец ребёнка: Переверзев Семен Кузьмич
Рождение ребёнка
12.01.1899
Дочь: Михайлова Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Переверзев Семен Кузьмич
Рождение ребёнка
31.01.1907
Дочь: Агафья Семеновна
Отец ребёнка: Переверзев Семен Кузьмич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно