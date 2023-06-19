Василенко Дмитрий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения21.09.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1869
Рождение ребёнка
16.10.1895
Дочь: Калина Марина Дмитриевна
Мать ребёнка: Василенко Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
29.06.1921
Дочь: Вера Дмитриевна
Мать ребёнка: Василенко Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василенко Надежда
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно