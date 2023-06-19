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Василенко Дмитрий Григорьевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

21.09.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1869

Отец: Василенко Григорий Аврамович

Мать: Василенко Феодосия Герасимовна

Рождение ребёнка
16.10.1895

Дочь: Калина Марина Дмитриевна

Мать ребёнка: Василенко Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
29.06.1921

Дочь: Вера Дмитриевна

Мать ребёнка: Василенко Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василенко Евдокия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василенко Надежда

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно