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возм. Кудряшов Евграф Дмитриев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: Возм. Кудряшов Дмитрий Семенов

Мать: Марья Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Возм. Кудряшов Осип Евграфович

Мать ребёнка: Акулина Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Возм. Кудряшов Иван Евграфович

Мать ребёнка: Акулина Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Ирина Евграфовна

Мать ребёнка: Акулина Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Возм. Кудряшов Яков Евграфович

Мать ребёнка: Акулина Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Аксинья Евграфовна

Мать ребёнка: Акулина Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Анна Евграфовна

Мать ребёнка: Акулина Антоновна

Смерть
Неизвестно
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