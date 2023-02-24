возм. Кудряшов Евграф Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Отец: Возм. Кудряшов Дмитрий Семенов
Мать: Марья Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Возм. Кудряшов Осип Евграфович
Мать ребёнка: Акулина Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Возм. Кудряшов Иван Евграфович
Мать ребёнка: Акулина Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Ирина Евграфовна
Мать ребёнка: Акулина Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Возм. Кудряшов Яков Евграфович
Мать ребёнка: Акулина Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Аксинья Евграфовна
Мать ребёнка: Акулина Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Анна Евграфовна
Мать ребёнка: Акулина Антоновна
Смерть
Неизвестно