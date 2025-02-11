(Из Поники) Акулина Антоновна
женский, родилась Около 1742
умерла Неизвестно
Дети
Возм. Кудряшов Осип ЕвграфовичОколо 1766 г.р.
Возм. Кудряшов Иван ЕвграфовичОколо 1768 г.р.Показать еще 4
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Рождение
Около 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Возм. Кудряшов Осип Евграфович
Отец ребёнка: Возм. Кудряшов Евграф Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Возм. Кудряшов Иван Евграфович
Отец ребёнка: Возм. Кудряшов Евграф Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: (Возм. Кудряшова) Ирина Евграфовна
Отец ребёнка: Возм. Кудряшов Евграф Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Возм. Кудряшов Яков Евграфович
Отец ребёнка: Возм. Кудряшов Евграф Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: (Возм. Кудряшова) Аксинья Евграфовна
Отец ребёнка: Возм. Кудряшов Евграф Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: (Возм. Кудряшова) Анна Евграфовна
Отец ребёнка: Возм. Кудряшов Евграф Дмитриев
Смерть
Неизвестно