(Из Поники) Акулина Антоновна Около 1742 — найти родственников по фамилии на Familio

(Из Поники) Акулина Антоновна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Около 1742

умерла Неизвестно

Дети
Возм. Кудряшов Осип ЕвграфовичОколо 1766 г.р.
Возм. Кудряшов Иван ЕвграфовичОколо 1768 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Возм. Кудряшов Осип Евграфович

Отец ребёнка: Возм. Кудряшов Евграф Дмитриев

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Возм. Кудряшов Иван Евграфович

Отец ребёнка: Возм. Кудряшов Евграф Дмитриев

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: (Возм. Кудряшова) Ирина Евграфовна

Отец ребёнка: Возм. Кудряшов Евграф Дмитриев

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Возм. Кудряшов Яков Евграфович

Отец ребёнка: Возм. Кудряшов Евграф Дмитриев

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: (Возм. Кудряшова) Аксинья Евграфовна

Отец ребёнка: Возм. Кудряшов Евграф Дмитриев

Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: (Возм. Кудряшова) Анна Евграфовна

Отец ребёнка: Возм. Кудряшов Евграф Дмитриев

Смерть
Неизвестно

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