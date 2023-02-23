возм. Кудряшов Дмитрий Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдивозм. Кудряшов Дмитрий Семенов

возм. Кудряшов Дмитрий Семенов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Возм. Кудряшов Евграф Дмитриев

Мать ребёнка: Марья Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Аграфена Дмитриева

Мать ребёнка: Марья Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: В Печаур Анна Дмитриева

Мать ребёнка: Марья Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: В Барановку Марфа Дмитриева

Мать ребёнка: Марья Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Возм. Кудряшов Антон Дмитриев

Мать ребёнка: Марья Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Возм. Кудряшов Никанор Дмитриев

Мать ребёнка: Марья Алексеева

Смерть
Неизвестно
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