возм. Кудряшов Дмитрий Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1728
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Возм. Кудряшов Евграф Дмитриев
Мать ребёнка: Марья Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Аграфена Дмитриева
Мать ребёнка: Марья Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: В Печаур Анна Дмитриева
Мать ребёнка: Марья Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: В Барановку Марфа Дмитриева
Мать ребёнка: Марья Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Возм. Кудряшов Антон Дмитриев
Мать ребёнка: Марья Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Возм. Кудряшов Никанор Дмитриев
Мать ребёнка: Марья Алексеева
Смерть
Неизвестно