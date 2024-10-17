Евдокия Абрамова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смерти11.12.1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Симеон Михайлов
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Феодора Семенова
Отец ребёнка: Симеон Михайлов
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Варвара Семенова
Отец ребёнка: Симеон Михайлов
Рождение ребёнка
1803
Сын: Гаврила Семенов
Отец ребёнка: Симеон Михайлов
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Параскева
Отец ребёнка: Симеон Михайлов
Рождение ребёнка
1814
Сын: Иван Семенов
Отец ребёнка: Симеон Михайлов
Смерть
11.12.1831
Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: от опухоли
Похороны
13.12.1831