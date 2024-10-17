Евдокия Абрамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Абрамова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

11.12.1831

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1769 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симеон Михайлов

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Феодора Семенова

Отец ребёнка: Симеон Михайлов

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Варвара Семенова

Отец ребёнка: Симеон Михайлов

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Гаврила Семенов

Отец ребёнка: Симеон Михайлов

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Симеон Михайлов

Рождение ребёнка
1814

Сын: Иван Семенов

Отец ребёнка: Симеон Михайлов

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
11.12.1831
Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: от опухоли
Похороны
13.12.1831

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