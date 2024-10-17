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Симеон Михайлов

Место рождения

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1769

Дата смерти

С 1835 по 1842

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Михаил Анисимов

Мать: Евдокия Афанасьева

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Абрамова

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Феодора Семенова

Мать ребёнка: Евдокия Абрамова

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Варвара Семенова

Мать ребёнка: Евдокия Абрамова

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Гаврила Семенов

Мать ребёнка: Евдокия Абрамова

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Параскева

Мать ребёнка: Евдокия Абрамова

Рождение ребёнка
1814

Сын: Иван Семенов

Мать ребёнка: Евдокия Абрамова

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
С 1835 по 1842
Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область

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