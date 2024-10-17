Симеон Михайлов
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиС 1835 по 1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Михаил Анисимов
Мать: Евдокия Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Абрамова
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Феодора Семенова
Мать ребёнка: Евдокия Абрамова
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Варвара Семенова
Мать ребёнка: Евдокия Абрамова
Рождение ребёнка
1803
Сын: Гаврила Семенов
Мать ребёнка: Евдокия Абрамова
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Параскева
Мать ребёнка: Евдокия Абрамова
Рождение ребёнка
1814
Сын: Иван Семенов
Мать ребёнка: Евдокия Абрамова
Смерть
С 1835 по 1842