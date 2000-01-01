Чернягова (Потапенко) Ульяна Степановна
Место рожденияс. Палуж, Палужская вол., Чериковский у., Могилевская губ., Российская империя
Дата рожденияОколо 1870
Дата смерти07.09.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Палуж, Палужская вол., Чериковский у., Могилевская губ., Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Зотова Дарья Афанасьевна
Отец ребёнка: Чернягов Афанасий Федотович
с. Палуж, Палужская вол., Чериковский у., Могилевская губ., Российская империя
Смерть
07.09.1957
Палуж-1, Краснопольский район, Могилевская область, БССР, СССР