Чернягова (Потапенко) Ульяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернягова (Потапенко) Ульяна Степановна

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Место рождения

с. Палуж, Палужская вол., Чериковский у., Могилевская губ., Российская империя

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

07.09.1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Палуж, Палужская вол., Чериковский у., Могилевская губ., Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Зотова Дарья Афанасьевна

Отец ребёнка: Чернягов Афанасий Федотович

с. Палуж, Палужская вол., Чериковский у., Могилевская губ., Российская империя
Смерть
07.09.1957
Палуж-1, Краснопольский район, Могилевская область, БССР, СССР
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