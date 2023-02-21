Чернягов Афанасий Федотович
Место рожденияс. Палуж, Палужская вол., Чериковский у., Могилевская губ., Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1935 и 1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Палуж, Палужская вол., Чериковский у., Могилевская губ., Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Зотова Дарья Афанасьевна
Мать ребёнка: Чернягова Ульяна Степановна
с. Палуж, Палужская вол., Чериковский у., Могилевская губ., Российская империя
Смерть
Между 1935 и 1936