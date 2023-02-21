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Чернягов Афанасий Федотович

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Место рождения

с. Палуж, Палужская вол., Чериковский у., Могилевская губ., Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1935 и 1936

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Палуж, Палужская вол., Чериковский у., Могилевская губ., Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Зотова Дарья Афанасьевна

Мать ребёнка: Чернягова Ульяна Степановна

с. Палуж, Палужская вол., Чериковский у., Могилевская губ., Российская империя
Смерть
Между 1935 и 1936
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