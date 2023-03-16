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Бубочкин Афанасий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

1878

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Бубочкин Алексей Петрович

Мать: 1брак Неизвестно

Примерно
Рождение ребёнка
1828

Сын: Бубочкин Яков Афанасьевич

Мать ребёнка: Бубочкин Прасковья Ивановна

Примерно
Рождение ребёнка
1830

Сын: Бубочкин Дмитрий Афанасьевич

Мать ребёнка: Бубочкин Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Бубочкин Антон Афанасьевич

Мать ребёнка: Бубочкин Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Бубочкин Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Бубочкин Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Бубочкина Александра Афанасьева

Мать ребёнка: Бубочкин Прасковья Ивановна

Примерно
Рождение ребёнка
1844

Сын: Бубочкин Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Бубочкин Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Бубочкин Иоанн(Иван) Афанасьевич

Мать ребёнка: Бубочкин Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Бубочкина Настасья Афанасьева

Мать ребёнка: Бубочкин Прасковья Ивановна

Смерть
1878
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