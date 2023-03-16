Бубочкин Афанасий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти1878
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Бубочкин Алексей Петрович
Мать: 1брак Неизвестно
Примерно
Рождение ребёнка
1828
Сын: Бубочкин Яков Афанасьевич
Мать ребёнка: Бубочкин Прасковья Ивановна
Примерно
Рождение ребёнка
1830
Сын: Бубочкин Дмитрий Афанасьевич
Мать ребёнка: Бубочкин Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Бубочкин Антон Афанасьевич
Мать ребёнка: Бубочкин Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Бубочкин Иван Афанасьевич
Мать ребёнка: Бубочкин Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Бубочкина Александра Афанасьева
Мать ребёнка: Бубочкин Прасковья Ивановна
Примерно
Рождение ребёнка
1844
Сын: Бубочкин Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Бубочкин Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Бубочкин Иоанн(Иван) Афанасьевич
Мать ребёнка: Бубочкин Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Бубочкина Настасья Афанасьева
Мать ребёнка: Бубочкин Прасковья Ивановна
Смерть
1878